Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хюлькенберг: приятно прочувствовать поведение машины на более коротких сериях

Хюлькенберг: приятно прочувствовать поведение машины на более коротких сериях
Авто / Формула-1

Обладатель лучшего времени по итогам первых зимних тестов Формулы-1 гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги испытаний в Барселоне и прокомментировал механические проблемы с машиной под занавес заездов.

«У нас сегодня были хорошие круги. Было приятно прочувствовать поведение машины на более коротких сериях и оценить её поведение и различные предпочтения по настройкам. Мы не смогли проехать так много кругов, как хотелось, но это часть тестов — такие вещи случаются. Было досадно завершить испытания остановкой на трассе, но мы изучим ситуацию, чтобы понять, что произошло», — приводит слова Хюлькенберга твиттер-аккаунт «Рено».

У команды Квята всё правда так хорошо? Обзор первых тестов Формулы-1
Если вы посмотрите на результаты, то «Рено» и «Торо Россо» лучше всех. Но настоящий фаворит, конечно же, другой.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент