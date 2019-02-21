Хюлькенберг: приятно прочувствовать поведение машины на более коротких сериях

Обладатель лучшего времени по итогам первых зимних тестов Формулы-1 гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги испытаний в Барселоне и прокомментировал механические проблемы с машиной под занавес заездов.



«У нас сегодня были хорошие круги. Было приятно прочувствовать поведение машины на более коротких сериях и оценить её поведение и различные предпочтения по настройкам. Мы не смогли проехать так много кругов, как хотелось, но это часть тестов — такие вещи случаются. Было досадно завершить испытания остановкой на трассе, но мы изучим ситуацию, чтобы понять, что произошло», — приводит слова Хюлькенберга твиттер-аккаунт «Рено».

У команды Квята всё правда так хорошо? Обзор первых тестов Формулы-1 Если вы посмотрите на результаты, то «Рено» и «Торо Россо» лучше всех. Но настоящий фаворит, конечно же, другой.