Боттас: всегда был командным игроком, но всему есть предел. Нужно думать о себе

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас дал понять, что в предстоящем сезоне он не намерен беспрекословно выполнять роль второго номера команды. По словам финна он изменит свой подход к выступлениям и попробует бросить вызов напарнику Льюису Хэмилтону.

«Котёнок превратился во льва? Да, именно так. Для достижения целей в этом году мне нужно новое отношение. Зимой я не брился, думаю, что борода передаёт моё настроение. Я был разочарован минувшим сезоном, особенно его второй половиной.

Такие вещи больше никогда не должны происходить. В этот раз я готов сделать всё, чтобы достичь своих целей. Если придётся быть более жёстким в некоторых моментах, то так тому и быть. Я всегда был командным игроком, но понял, что в этом спорте всему есть предел. Всегда нужно думать и о себе. В то же время можно оставаться командным игроком и я планирую так и делать. У меня только одна карьера и если я всегда буду кого-то поддерживать, вместо того, чтобы атаковать, я никогда не достигну своих целей.

К примеру, если теперь повторится ситуация, которая настигла меня в Сочи в 2018 году, я поведу себя иначе. Я говорил об этом с Тото Вольфом и подчёркивал, что вернусь сильнее. Знаю, что могу бросить вызов Хэмилтону, показывал это в отдельных гонках, но мне нужно быть более стабильным.

Что касается отношений с Льюисом, не буду ввязываться в психологическую войну. У меня есть свой план, чтобы достигнуть успеха", — приводит слова финна Auto Bild.