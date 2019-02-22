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Зурер: «Мерседес» должен заменить Боттаса на Окона

Зурер: «Мерседес» должен заменить Боттаса на Окона
Авто / Формула-1

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер считает, что сезон-2019 станет последним сезоном для Валттери Боттаса в «Мерседесе».

Корреспондент Speed ​​Week спросил его, заменит ли Боттаса в 2020 году Эстебан Окон, который является резервным пилотом «Мерседеса», на что Марк ответил: «Да, я в это верю. В противном случае юниорская программа „Мерседеса“ не работает. Они должны это сделать».

В свою очередь гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен Боттасом как напарником по команде.

«Мы постоянно общаемся и хорошо сотрудничаем. Я не помню таких отношений с любым другим напарником по команде. Благодаря его характеру у нас отличная атмосфера в команде, и с тех пор, как он здесь, мы успешно защищали свои чемпионства», — заявил Хэмилтон финскому MTV.

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