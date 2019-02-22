Штайнер: в Rich Energy сказали, что они быстрее «Ред Булл»? Это нормально

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не встревожен заявлением своего нового титульного спонсора.



После первого дня предсезонных тестов в Барселоне в «твиттере» Rich Energy появилась запись: «Наш первый день в Формуле-1, и мы быстрее «Ред Булл».



«Вам понравилось? Я не видел этого поста, но наш пресс-секретарь Стюарт держит меня в курсе. Думаю, что комментарии Rich Energy о „Ред Булл“ — это нормально», — сказал Штайнер.



О твите спросили и пилота „Хааса“ Кевина Магнуссена.

«У Rich Energy большие амбиции бросить вызов «Ред Булл» не только на трассе, но и в индустрии энергетических напитков. Вероятно, конкурировать с «Ред Булл» в этом году нереально, но это правильная цель, и я не думаю, что в этих амбициях есть что-то плохое», — цитирует Магнуссена Nextgen-Auto.