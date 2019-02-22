Мэр Осаки хочет провести первую в истории Японии уличную гонку Формулы-1

Мэр третьего по величине города Японии хочет, чтобы в его городе прошла уличная гонка Формулы-1. По его планам, этап «Королевских гонок» должен состояться на искусственном острове, где будет проходить Всемирная выставка 2025 года.

На пресс-конференции мэр Хирофуми Йосимура заявил, что «очень бы хотел провести Гран-при Осака на острове Юмесима». Об этом сообщает RaceFans.

Йосимура ищет спонсоров для инвестирования в проект по строительству развлекательного комплекса, включающего казино на острове. Эта гонка может стать первой уличной гонкой Формулы-1 в Японии. Гран-при Японии в настоящее время проходит в Сузуке, где с 1987 года прошло 30 этапов.



В прошлом году Сузука продлила контракт на проведение Гран-при Японии до 2021 года. Ни один японский гонщик не участвовал в гонках Формулы-1 со времён Камуи Кобаяси в «Кейтереме» пять лет назад.



Всемирная выставка 1967 года проходила на искусственном острове Нотр-Дам в Монреале, где сейчас проходит Гран-при Канады. Гран-при Абу-Даби также проводится на искусственном острове Яс.