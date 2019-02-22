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«Уильямс» примет участие в съёмках, команда может проехать дополнительные 100 км

«Уильямс» примет участие в съёмках, команда может проехать дополнительные 100 км
Авто / Формула-1

У «Уильямса» появилась возможность провести ещё один тестовый заезд, когда британская команда примет участие в съёмочном дне. Об этом сообщает Autosport.

«Уильямс» пропустил два с половиной дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне из-за задержек в процессе сборки нового болида. В то время как машины всех остальных команд выехали на трассу с утра понедельника, болид «Уильямса» не мог присоединиться к ним до второй половины дня среды.

В четверг «Уильямсу» удалось провести в тестовом заезде весь день, однако его результат в 88 кругов за неделю намного меньше, чем 610 кругов «Мерседеса».

Съёмочный день ограничен заездом на 100 км и специальными рекламными шинами. Мероприятие проводится в пятницу самой Формулой-1. С «Уильямсом» участие в съёмках примут «Макларен» и «Рейсинг Пойнт», которые также не проводили съёмочного дня до начала тестов.

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