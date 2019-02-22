Андерсон поставил «Рено» в рейтинге команд на 2-е место, «Торо Россо» — на 8-е

Известный автоспортивный эксперт, а в прошлом технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон подготовил собственный рейтинг «конюшен» по итогам первых зимних тестов Ф-1. Андерсон высчитал потенциальные результаты каждой из команд, взяв за основу показанное ими время и учтя типы шин, вероятную загрузку топливом и традиционные подходы к работе на тестах каждого из коллективов.



Потенциальные результаты команд Формулы-1. Рейтинг Гэри Андерсона



1. «Феррари» — 1:16.048

2. «Рено» — 1:16.361

3. «Мерседес» — 1:16.492

4. «Хаас» — 1:16.565

5. «Ред Булл» — 1:16.615

6. «Альфа Ромео» — 1:16.730

7. «Рейсинг Пойнт» — 1:17.332

8. «Торо Россо» — 1:17.604

9. «Макларен» — 1:18.265

10. «Уильямс» — 1:19.165.



Андерсон признал, что реальный расклад будет более очевиден только на второй неделе тестов. При этом он отметил, что если в «Ред Булл» ставили перед собой задачу подойти к старту сезона на том же уровне, на котором команда закончила прошлый год с моторами «Рено», то «быки» находятся на пути к цели. Однако пока не очевидно, что коллектив готов к борьбе за чемпионство. Отставание «Мерседеса» Андерсон объяснил использованием более традиционного переднего антикрыла, а в случае с «Альфа Ромео» обратил внимание на некоторую нестабильность машины в моменты, когда пилоты пытались атаковать по максимуму — например в шиканах.



Машину «Торо Россо» Андерсон неожиданно признал самой слабой по поведению среди болидов всех середняков — без учёта «Уильямса». По мнению эксперта, STR14 выглядит сбалансированным, но ему несколько не хватает прижимной силы и сцепления. Что касается «Макларена», то машина сохранила ту же нестабильность задней части, которая являлась фирменной чертой прошлогоднего болида, хотя проблемы стали несколько меньше.