Булье вошёл в состав организаторов Гран-при Франции

Эрик Булье, бывший спортивный директор «Макларена» и руководитель «Рено»/«Лотус», занял должность в команде организаторов Гран-при Франции, сообщает RaceFans.

Булье будет выступать в качестве посла гонки, а также будет исполнять обязанности спортивного и стратегического советника.

«Я придаю особое значение Гран-при Франции и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в успех этого крупного автоспортивного мероприятия», ​​- сказал он.



45-летний Булье с 2010 года занимал должность руководителя «Рено»/«Лотус», который при нём выиграл два Гран-при усилиями гонщика Кими Райкконена. В 2014-ом Эрик стал главой «Макларена», из которого ушёл в июле прошлого года, когда британская команда начала перестройку в руководстве после неудачного начала сезона.

