В «Пирелли» объявили график шинных тестов Формулы-1

В компании «Пирелли», которая является официальным поставщиком шин для Формулы-1, объявили график испытаний шин по ходу сезона 2019 года, сообщает RaceFans.



В шинных тестах примут участие восемь команд — «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», «Альфа Ромео», «Рейсинг Пойнт», «Торо Россо», «Макларен», «Уильямс». Не примут участие «Рено» и «Хаас».

Первые тесты пройдут во вторник и среду после Гран-при Бахрейна с участием «Торо Россо» и «Макларена». Другие автономные шинные испытания пройдут в мае на французской трассе «Поль Рикар» (единственные тесты шин для влажной погоды, с участием «Феррари» в первый день и «Ред Булл» во второй), и там же в сентябре («Мерседес»). В июле тесты пройдут на британском «Сильверстоуне» («Ред Булл» и «Уильямс»). Два других шинных теста пройдут параллельно с сезонными тестами, которые состоятся после Гран-при Испании («Феррари» и «Рейсинг Пойнт») и Гран-при Австрии («Альфа Ромео»).