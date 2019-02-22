Кубица не волнуется из-за неудач «Уильямса» на предсезонных тестах

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал ситуацию с его командой на предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.



«Я не волнуюсь. Всё так, как есть. Конечно, было бы лучше, если бы мы узнали побольше о нашем болиде на этой неделе, но реальность такова, что мы опоздали. Я надеюсь, что это не повредит нам в первой гонке. Было легко отыграть четыре секунды, так как в прошлый день тестов дефицит составлял восемь секунд. Понятно, что мы не сможем это повторить, на данный момент мы ещё не можем сосредоточиться на времени круга.



В определённых частях нового болида мы смогли сделать шаг вперёд, но по правилу в то же время нам пришлось сделать небольшие шаги назад в других частях. Одно можно сказать наверняка: мы должны сделать больший шаг, чем наши конкуренты, чтобы наверстать упущенное. Парни, безусловно, хорошо поработали над тем, чтобы собрать болид в пять раз быстрее, чем обычно, но подготовка занимает много времени. Ситуация такая, какая она есть. У каждого своя работа в команде, и я стараюсь делать свою работу как можно лучше», — цитирует Кубицу GrandPrix.