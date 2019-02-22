«Торо Россо» и «Макларен» договорились по Ки, Эггинтон — новый техдиректор

Руководство «Торо Россо» и боссы «Макларена» пришли к консенсусу по вопросу перехода Джеймса Ки из итальянской команды в Уокинг. В Фаэнце согласились освободить Ки от обязательств по контракту раньше срока его истечения. В пресс-релизе команды говорится, что уже с 25 марта должность технического директора «Торо Россо» займёт Джоди Эггингтон.

О планируемом переходе Джеймса Ки из «Торо Россо» в «Макларен» стало известно минувшим летом. Тогда эта новость вызвала недовольство в структуре всей программы «Ред Булл».

47-летний Джеймс Ки работал на посту технического директора «Торо Россо» с 2012 года, заменив на этой должности Джорджио Асканелли. Также Ки в прошлом сотрудничал с командами «Форс Индия» и «Заубер».