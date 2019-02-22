Эггингтон: Албон превосходит ожидания «Торо Россо»

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггингтон поделился впечатлениями от работы новобранца команды Александера Албона, признав, что тот превосходит все ожидания.

«Во время съёмочного дня он проделал хорошую работу, а в Барселоне он был фантастичен. Инцидент с разворотом случился в большей степени из-за работы инженеров, это не была конкретно его вина, после этого он следовал программе и был хорош.

«Торо Россо» умеет работать с молодыми пилотами. Албон выполнял действительно хорошую работу, особенно это касается состава резины С2, мы очень довольны им и его фантастическим подходом к делу. Он превосходит мои ожидания. Инженеры также довольны, и мы в восторге от работы с ним и впечатлены. Это одна из сильных сторон «Торо Россо» — работа с молодыми пилотами и их продвижение. Ему предстоит многое изучить, но молодые способны учиться быстро, и пока мы довольны», — приводит слова Эггингтона GPblog.