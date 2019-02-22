Кубица не обеспокоен проблемами «Уильямса» на первых тестах в Барселоне

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заверил, что он не испытывает какого-либо волнения из-за того, что команда потеряла практически три тестовых дня из четырёх. Причиной этому стала задержка со сборкой болида.

«Я не обеспокоен. Что есть, то есть. Конечно, было бы лучше, если бы мы узнали больше о машине уже на этой неделе, но реальность такова, что мы опоздали. Надеюсь, это не сильно навредит нам в первой гонке. Что касается второго дня наших тестов, то отыграть четыре секунды в тот момент, когда дефицит составлял восемь секунд, достаточно легко. Снова проделать то же самое нам не удастся. Но время круга — это не то, на чём нам сейчас следует фокусироваться.

Впечатления от машины? В некоторых аспектах мы сделали шаг вперёд, но новые правила вынудили нас кое в чём и отступиться назад. Одно ясно точно — нам нужно прогрессировать гораздо сильнее соперников, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Кубицы GrandPrix.