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Три сотрудника «Макларена» пострадали при пожаре в боксах

Три сотрудника «Макларена» пострадали при пожаре в боксах
Авто / Формула-1

Вчера, 21 февраля, в Барселоне завершилась первая серия официальных предсезонных тестов Формулы-1. Однако команды продолжают работу над болидами. Сегодня, 22 февраля, съёмочный день проводят «Макларен», «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс».

Для «Макларена» день был омрачён неприятным инцидентом — в гараже команды произошло возгорание. При пожаре пострадали три сотрудника британской команды, все они были доставлены в больницу и после оказания необходимой помощи покинули лечебное учреждение. Пока не совсем ясно, насколько в пожаре мог пострадать болид, сообщает Racer.

«Во время съёмочного дня в боксах произошёл небольшой пожар. Он был быстро потушен. Бригада скорой помощи сразу же оказала всю необходимую поддержку. Три члена команды были доставлены в больницу и вскоре выписаны», — сообщил представитель «Макларена».

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