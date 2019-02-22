Расселл: горжусь «Уильямсом», для меня честь быть частью этой команды

Новобранец Формулы-1, пилот «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что, невзирая на все проблемы команды, он гордится ею и считает большой привилегией являться её частью.

«Конечно, было немного неприятно наблюдать, как все работают на трассе. Как пилот, ты просто хочешь выйти на трек. Но эти чувства прошли достаточно быстро. Думаю, потому, что я понимаю, сколько работы проделано большим количеством людей, чтобы построить эту машину.

Я не разочарован, хотя понимаю, что это не то, что мы планировали. Все расстроены и работают над тем, чтобы исправить положение. Ребята очень много работают, и это заставляет меня гордиться ими, для меня честь быть частью «Уильямса», — приводит слова британского спортсмена RaceFans.