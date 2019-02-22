Недостаток запчастей ограничил работу «Рейсинг Пойнт» в ходе первых тестов

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказала о причинах, по которым работа команды на первых официальных предсезонных тестах носила достаточно ограниченный характер. По словам мексиканца, на данный момент команда не располагает необходимым количеством запчастей, что вынуждает её избегать рисков.

«Нас ждёт большое обновление в Мельбурне, но сейчас у нас, как и в прошлом, недостаток запчастей. Сейчас вы видите, что мы проходим небольшую дистанцию, всё потому что нам не хватает деталей и мы не хотим рисковать. На данном этапе самое важное понять, что происходит с балансом, как мы можем его улучшить и так далее. Думаю, что с этой точки зрения мы совершили прогресс», — приводит слова Серхио Переса F1i.