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Боттас признал проблемы у нового болида «Мерседеса»

Боттас признал проблемы у нового болида «Мерседеса»
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в ходе мероприятий посвящённым партнёрству команды с титульным спонсором «Петронасом» поделился впечатлениями от первых официальных предсезонных тестов, признав, что новая машина имеет проблемы. Вместе с тем финн выразил надежду, что они будут устранены благодаря скорым обновлениям.

«Нам предстоит поработать, но это неплохое чувство, так как остаётся ощущение, что у машины есть потенциал. Нам необходимы обновления. В ходе тестов проблемой был поиск баланса в поворотах. В некоторых поворотах мы были хороши, в некоторых возникали трудности, а в других проблемы были огромными. К концу недели положение стало лучше, но некоторые сложности могут быть решены только с обновлениями. Надеемся исправить ситуация в скором времени», — приводит слова финна Motorsport.

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