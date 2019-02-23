Аль-Аттия выиграл первый этап ралли-рейда в Катаре, Васильев — пятый

На первом этапе Кубка мира по ралли-рейдам в Катаре в пятницу, 22 февраля, состоялся короткий спецучасток длиной 110 километров. Отлично стартовал победитель последнего «Дакара» Нассер Аль-Аттия, который показал лучшее время, опередив ближайшего преследователя более чем на три минуты. Второй результат у голландца Бернхарда тен Бринке: он в Катаре впервые, однако его новый штурман в прошлом году ехал в победном экипаже. На третьей позиции в 4-х минутах позади лидера ещё один гонщик на «Тойоте», который также сменил штурмана – Язид аль-Раджи. Теперь он едет с бывшим штурманом Джиниэла де Вильерса – Дирком фон Цитцевицем.



Еще один претендент на победу – Якуб Пшигонски, который выиграл катарскую гонку в прошлом году, показал четвёртое время. Поляк уступил Нассеру четыре с половиной минуты. Всего в 10 секундах от польского гонщика оказался российский дуэт Владимира Васильева и Константина Жильцова.

