Сроки возвращения Лауды в паддок неопределены

Матиас Лауда, сын неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды, подчеркнул, что в настоящее время нет конкретных сроков возвращения Лауды в паддок.



«Он сражается, как лев. Он хочет вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Нет никакого временного срока, когда он вернётся в паддок, но его организм сейчас набирается сил и возвращается к прежнему состоянию. Возвращение в начале сезона-2019 маловероятно, но поживём — увидим», — приводит слова Матиаса Лауды DPA.



Напомним, Лауда на Рождество был госпитализирован с гриппом и помещён в реанимацию в связи с тем, что его иммунная система была ослаблена после пересадки лёгкого. Сейчас Лауда проходит реабилитацию дома.

Ранее близкий друг Лауды Хельмут Марко сообщил, что Ники поддержит команду на этапе в Австралии по телефону.