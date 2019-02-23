Джовинацци: Райкконен может быть для меня учителем и ориентиром

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился мнением о напарнике по команде — Кими Райкконене. По словам итальянца, экс-пилот «Феррари» станет ему хорошим ориентиром и своеобразной целью.

«Кими в этом году очень мотивирован, и это хорошо Он может быть мне как учителем, так и ориентиром. Кроме того, могу сказать, что он отличная цель для меня. Он чемпион мира и пилот, который выигрывал этап Формулы-1 в минувшем октябре, так что опережать его — отличная цель.

Что касается моего подхода к сезону, то в минувшие годы я был резервным пилотом и постоянно пилотировал то одну, то другую машину. Сейчас же я получил свой болид, работаю с командой и получаю удовольствие от этих моментов", — приводит слова итальянца Motorsport Week.