Боттас уверен, что на старте сезона в «Мерседесе» не будет первого номера

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что на старте нового чемпионата в команде не станут отдавать предпочтение одному из пилотов и он получит шанс проявить себя и побороться за победы.

«Не сомневаюсь, что такой ситуации не случится. Пару лет назад у нас была договорённость, и всё зависит от моей скорости. Очевидно, мы посмотрим, как будет развиваться сезон. Что касается минувшего года, тогда между мною и Льюисом был большой разрыв, положение было совершенно другим. Так что всё будет зависеть от меня.

Цель на сезон? Добиться максимально возможного количества побед, ведь в прошлом году я не выигрывал ни разу. Что касается глобальной цели, она может быть только одна — титул", — приводит слова финна Crash.