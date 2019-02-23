«Хаас» представил расписание работы пилотов на вторых тестах в Барселоне

С 26 февраля по 1 марта на автодроме «Каталунья» в Барселоне пройдёт вторая серия официальных предсезонных тестов Формулы-1. Американская команда «Хаас» представила расписание работы пилотов в эти дни.

Во вторник, 26 февраля, на трассе полный день будет работать Кевин Магнуссен. 27 февраля датчанин получит отдых, а за рулём болида появится Ромен Грожан. В третий день тестов в машину снова вернётся Магнуссен, а закрывать официальные предсезонные тесты будет Грожан, сообщает FormulaSpy.

Отметим, что, в отличие от первой серии тестов, резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди не получит возможности выйти на трассу.

Напомним, во время первой серии тестов болид «Хааса» испытывал проблемы с электроникой.