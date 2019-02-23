Аль-Аттия выиграл второй этап ралли-рейда в Катаре, у Васильева три прокола

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о втором дне первого этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Qatar Cross-Country Rally.



Второй день подряд победу одержал местный гонщик Нассер Аль-Аттия. На первой контрольной точке лучшее время показал поляк Якуб Пшигонски, но это потому, что Нассер пробил колесо. На финише катарец обогнал поляка на три минуты и 32 секунды. Не избежал проблем с колесами и Пшигонски, но у него проблема возникла за 50 км до финиша. Третьим финишировал саудовский гонщик Язид Аль-Раджи, ему пришлось дважды менять колёса, как и россиянам Владимиру Васильеву и Константину Жильцову. Третье колесо российский экипаж проколол перед финишем, но им удалось показать четвёртый результат, с отставанием от Нассера чуть более чем в 11 минут.



Самым большим неудачником дня стал голландец Бернхард тен Бринке. Он пробил три колеса и во время третьего инцидента погнул рулевую тягу, так что ему пришлось надолго остановиться и чинить машину. Тен Бринке отстал от лидера на 2 часа 10 минут и, скорее всего, потерял все шансы на подиум.