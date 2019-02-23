В «Феррари» опубликовали расписание пилотов на вторые тесты в Барселоне

Официальный сайт «Феррари» представил расписание работы пилотов команды на вторую серию официальных предсезонных тестов Формулы-1. В «Скудерии» решили изменить подход к формированию графика, и теперь он сильно отличается от того, который использовался во время первых тестов.

В этот раз Себастьян Феттель и Шарль Леклер будут работать на трассе каждый день, разделяя между собой утренние и вечерние сессии.

26 февраля вторые предсезонные тесты за рулём «Феррари» откроет Шарль Леклер, после перерыва его заменит Себастьян Феттель. 27 февраля уже немец начнёт работать с утра, а монегаск будет закрывать день. В дальнейшем пилоты будут меняться в том же порядке.

Напомним, вторая серия тестов пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Гран-при Австралии состоится с 15 по 17 марта.