«Рено» не планирует проводить серьёзные обновления к Гран-при Австралии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что в команде не планируют проводить большие обновления болида в преддверии Гран-при Австралии.

«Будут ли большие обновления перед этапом в Австралии? Я думаю, что серьёзных отличий от той машины которую мы представили не будет. Обновления придут позже», — приводит слова немца RaceFans.

Напомним, что в ходе первых официальных предсезонных тестов «Рено» сначала испытывал проблемы с работой DRS. Но уже в заключительный день Нико Хюлькенбергу удалось показать лучшее время на круге.

Вторые официальные предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне пройдут с 26 февраля по 1 марта. Первый этап нового сезона состоится на трассе в Мельбурне. Гран-при Австралии пройдёт с 15 по 17 марта.