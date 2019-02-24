«Мерседес» изучит вариант с масштабными изменениями аэродинамики болида

Первые официальные предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне показали, что новая машина «Мерседеса» отстаёт от конкурентов из «Феррари». При этом глава немецкой команды Тото Вольф вынужден был признать, что «Мерседес» отстаёт от итальянской команды примерно на 0,5 секунды. А технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон досрочно покинул первые тесты в Барселоне из-за заметного отставания от конкурентов.

В результате Тото Вольф предположил, что команде, возможно, придётся изменить подход к конструкции болида и внести серьёзные изменения в плане аэродинамики.

«Феррари» для всех является ориентиром, и теперь мы должны изучить их концепцию и понять, останемся верны нашей философии или нам придётся менять подход. Давайте подождём следующей недели, когда получим новый аэродинамический обвес, это будет важный этап", — приводит слова Вольфа Auto Bild.

При этом немецкое издание отмечает, что масштабные изменения аэродинамики могут занять у команды около трёх месяцев. Также упоминается, что команда «БМВ-Заубер» в 2008 году прибегла к разработке нового шасси в подобной ситуации, что обошлось ей в 10 млн швейцарских франков.