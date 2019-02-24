Риккардо: с Хюлькенбергом меньше шансов, что кто-то в команде потеряет голову

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо выразил удовлетворение тем, как развивается партнёрство с напарником по команде Нико Хюлькенбергом. Австралиец уверен, что с таким напарником снижается риск возможных конфликтов в коллективе.

«Пока что всё идёт хорошо. Рад, что снова стал более молодым пилотом в команде, потому как в последние годы я был старшим. Хюлькенберг давно в этом деле, и это помогает. К тому же снижается риск, что кто-то из нас потеряет голову», — приводит слова австралийца AS.

В минувшем сезоне Даниэль Риккардо выступал в составе «Ред Булл». В австрийской команде его напарником был Макс Ферстаппен. В 2018 году на Гран-при Азербайджана пилоты «Ред Булл» выпустили ситуацию из-под контроля, что привело к их столкновению и сходу.