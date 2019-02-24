Хорнер рассказал, почему в «Ред Булл» выбрали Гасли, а не Сайнса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему выбирая состав пилотов на 2019 год, в команде предпочли дать шанс Пьеру Гасли, а не Карлосу Сайнсу.

«Формула-1 — жёсткий бизнес. Мы решили, что наилучшим союзом пилотов для „Ред Булл“ будет пара в лице Макса Ферстаппена и Пьера Гасли. Карлос — талантливый пилот и я рад, что у него есть возможность продолжить карьеру в Формуле-1 в составе „Макларена“, но мы уверены, что для „Ред Булл“ Гасли обладает большим потенциалом, чем Сайнс», — приводит слова функционера Marca.

Напомним, что до недавних пор Карлос Сайнс также был пилотом программы «Ред Булл». Карьеру в Формуле-1 он начинал в «Торо Россо», а минувший сезон провёл в «Рено», сохраняя связи с австрийской программой. Но после того как Даниэль Риккардо принял решение перейти в «Рено», «Ред Булл» отдал предпочтение другому экс-пилоту «Торо Россо» Пьеру Гасли, освободив Сайнса от каких-либо обязательств.