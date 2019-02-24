Зурер: Ферстаппен может повести за собой «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену будет под силу взвалить на себя функции лидера команды.

«Макс может повести команду за собой в этом году. В конце 2018 года было похоже, что он взял на себя лидерство и ответственность. Уровнем своих результатов он показывал определённую степень зрелости. Ферстаппен начал пилотировать стабильно и делает это с умом.

На старте минувшего сезона он выглядел очень слабо, что стало для меня огромным разочарованием. Я задавался вопросом, способен ли он всё ещё учиться. Но он сумел вернуться и, надеюсь, что теперь он будет лидером команды. Если он будет пилотировать умно, он с лёгкостью будет бороться за победы", — приводит слова Зурера GPblog.