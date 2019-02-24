Переход в «Феррари» даётся Леклеру легче, чем переход из Формулы-2 в Ф-1

Новобранец «Феррари» Шарль Леклер доволен, как проходит процесс адаптации в команде. По словам монегаска, переход в «Скудерию» даётся ему легче, чем переход из Формулы-2 в Формулу-1.

«Ситуации отличаются, потому что в прошлом году я прибыл на зимние тесты, переходя из Формулы-2, и это был большой шаг. Сейчас же я просто пересел из одной машины Формулы-1 в другую, и этот шаг кажется гораздо меньше. Но я должен быстро ко всему привыкнуть. Уже сейчас чувствую себя в болиде достаточно легко. Этот болид легко пилотировать. Тем не менее я остаюсь реалистом. Меня ждёт только второй год в Формуле-1, и мне нужно многому учиться. Впереди долгая дорога», — приводит слова монегаска GPFans.