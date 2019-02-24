Создатели сериала о Формуле-1 критикуют «Мерседес» и «Феррари»

Продюсеры сериала Drive to Survive, который будет показываться на стриминговом сервисе Netflix с 8 марта 2019 года, раскритиковали команды «Мерседес» и «Феррари» за отказ от участия в шоу на предложенных условиях. Об этом рассказал продюсер шоу Пол Мартин.



«Феррари» и «Мерседес» захотели работать на других условиях, которые отличались от тех, на которые согласились другие команды. Но нас, как продюсеров проекта, и сервис Netflix, на котором будет идти трансляция сериала, это не устроило. Вопрос стоял как «всё или ничего». Наши условия показались хорошими для восьми команд, почему мы должны были менять их для «Мерседеса» и «Феррари»?



Отказавшись от участия, они поступили неправильно и некрасиво по отношению к болельщикам. Но нам повезло, потому что «Ред Булл», «Рено» и «Хаас» дали нам полный доступ и были абсолютно откровенны», — приводит слова Пола Мартина The Telegraph.