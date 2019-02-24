Главный моторист «Мерседеса»: с каждым годом всё сложнее добиваться прогресса

Главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл подчеркнул, что команде с каждым годом становится всё труднее добиваться прогресса в вопросе силовой установки.



«Регламент на силовые установки действует уже шестой сезон, так что с каждым годом становится всё сложнее и сложнее находить ресурсы для повышения производительности. Отдача от усилий становится всё меньше и меньше с каждым годом во всех областях, в которых мы работаем. Мы постоянно изучаем технический регламент на предмет изменений, а после этого рассчитываем на технологии, которые используем находясь в поиске возможности прибавить за счёт мелочей.



Очень часто барьеры существуют только в наших мыслях. Но у нас команда очень целеустремлённых и творческих сотрудников, которые могут рушить подобные барьеры. Они мыслят смело и предлагают такие решения, которые помогают нам двигаться вперёд», — приводит слова Энди Кауэлла пресс-служба команды.