Петров: победительницы W Series должны получать шанс проехать сезон с мужчинами

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал появление в новом сезоне W Series — женской гоночной серии, которая будет служить гонками поддержки чемпионата DTM.



«Я думаю, что для женщин должна быть своя гоночная серия, но победитель или первая тройка по итогам сезона должны получать возможность проехать сезон вместе с мужчинами.



Я лично пока не вижу такой суперодарённой, физически подготовленной и быстрой девушки, которая могла бы составить конкуренцию и бороться в первой десятке в Формуле-2. Кстати, раньше в Формуле «Рено» я не мог обогнать одну соперницу просто потому, что мне не хватало наката. Помню, как в Донингтоне она ехала быстрее меня. Однако это было связано с тем, что та машина Формулы «Рено» не очень подходила мне. В любом случае этот шаг с серией W мне лично нравится», — приводит слова Виталия Петрова F1News.