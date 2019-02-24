Хэмилтон: за последние 12 лет не чувствовал себя более здоровым, чем сейчас

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтона признался, что новый весовой лимит гонщиков позволяет ему чувствовать себя более здоровым. По словам Льюиса, он не чувствовал себя так хорошо ни разу за последние 12 лет.



«Мы все должны были соответствовать определённому весу, и это было не очень хорошо. Нам приходилось пропускать обеды, завтраки и ужины, делать кучу разных вещей, чтобы уложиться в лимит веса. Теперь для гонщиков стало гораздо лучше.

Можно быть гораздо крупнее, и за последние 12 лет я ни разу не чувствовал себя более здоровым, чем сейчас. Может быть, дело в том, что теперь можно есть больше. Это помогает лучше спать, у тебя гораздо больше энергии. Я стал гораздо счастливее, чем был раньше», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.