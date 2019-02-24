Росси остался доволен идеей штрафной петли в MotoGP

Итальянский мотогонщик Валентино Росси поделился впечатлениями от первого теста новой системы наказаний в MotoGP. Напомним, что в качестве альтернативы наказаниям руководство серии предложило за обгон под жёлтыми флагами или срезку поворота ввести проезд по специальной секции в зоне вылета с трассы, так называемой штрафной петле.



«Это сложно, но не невозможно. Говорят, что потеря времени на штрафной петле будет составлять около трёх секун, но по ощущениям это было чуть больше. Однако, это гораздо более справедливо, чем вовзращать позицию на трассе, потому что там иногда можно потерять всего половину секунды, а иногда — пять. Теперь все будут терять одинаковое количество времени», — приводит слова Валентино Росси Motorsport-Total.