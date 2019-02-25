В «Уильямсе» опубликовали расписание пилотов на вторые тесты в Барселоне

Официальный сайт «Уильямса» представил расписание работы пилотов команды на вторую серию официальных предсезонных тестов Формулы-1. В команде приняли решение поделить четыре дня поровну между пилотами.



Напомним, что первую тестовую сессию «Уильямс» провёл не полностью, пропустив первые два с половиной дня из-за проблем с болидом.



26 февраля вторые предсезонные тесты за рулём «Уильямса» проведёт Джордж Расселл. 27 февраля тестовый день достанется Роберту Кубице. В четверг, 28 февраля на трассе будет работать британский пилот Джордж Расселл, а поляк Роберт Кубица закроет тестовую программу команды 1 марта.



Напомним, вторая серия тестов пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Гран-при Австралии состоится с 15 по 17 марта.