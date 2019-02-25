Аль-Аттия выиграл третий этап ралли-рейда в Катаре, Васильев стал четвёртым

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о третьем дне первого этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Qatar Cross-Country Rally.



Третий день подряд победу одержал местный гонщик Нассер Аль-Аттия. Пятикратный победитель этой гонки стартовал и финишировал первым, пусть и на разрушенном колесе. Его напарник по команде Язид Аль-Раджи оказался на второй позиции, проиграв Нассеру одну минуту и 11 секунд. Третьим финишировал польский гонщик Якуб Пшигонски, который не сделал ни одной ошибки, но отстал от лидера почти на три минуты. Владимир Васильев и Константин Жильцов финишировали на четвертой позиции, проколов колесо. А перед заходом в дюны, после преодоления брода, начались проблемы с управлением двигателя — пришлось останавливаться, перезагружать «мозги», потеряв на этом много времени.



Неудачи продолжают преследовать голландского гонщика Бернхарда тен Бринке. Он финишировал на пятой позиции, проиграв Нассеру 36 минут. Тен Бринке не удалось избежать прокола колеса, вдобавок он потерял много времени на навигационной ошибке. Также пробитое колесо и проблемы с навигацией были и у Мирослава Заплетала и Ясира Сейдана, финишировавших на шестой и седьмой позициях соответственно.