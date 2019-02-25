Вольф: Феттель и Леклер в «Феррари» — это проблема переизбытка роскоши

Глава «Мерседеса» Тото Вольф описал ситуацию среди пилотов «Феррари».



По мнению многих, «Феррари» будет тяжело управлять своими гонщиками — напарником Себастьяна Феттеля стал молодой Шарль Леклер. Однако Вольф, который сталкивался с подобным внутрикомандным соперничеством между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, называет это «проблемой переизбытка роскоши».



«Леклер — это будущий чемпион, а Феттель — четырёхкратный чемпион. Поэтому я думаю, что для них это проблема переизбытка роскоши. «Трудно» — не то слово, чтобы описать ситуацию. Мне кажется, что лучше сказать «сложно». «У нас была такая ситуация раньше, и на самом деле она у нас каждый год. Мы хотим иметь двух конкурентоспособных пилотов, которые будут бороться за Кубок конструкторов», — цитирует Вольфа Grandpx.news.