В «Торо Россо» опубликовали расписание пилотов на вторые тесты в Барселоне

Пресс-служба «Торо Россо» представила расписание работы пилотов команды на вторую серию официальных предсезонных тестов Формулы-1.



Завтра, 26 февраля, вторые предсезонные тесты за рулём болида «Торо Россо» откроет Александер Албон, 27 февраля его заменит Даниил Квят. 28-го работать будет британец тайского происхождения, а закроет тесты россиянин.



Напомним, вторая серия тестов пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Гран-при Австралии пройдёт с 15 по 17 марта.