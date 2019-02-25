У «Феррари» самая красивая ливрея в сезоне-2019 по мнению болельщиков

На официальном сайте Формулы-1 было проведено голосование на лучшую ливрею сезона 2019 года.
В опросе поучаствовали более 50 тыс. человек. По его результатам первое место с 21% голосов заняла ливрея «Феррари» с её матово-красной раскраской болида. Вторую позицию разделили чёрно-золотой «Хаас» и красно-белая «Альфа Ромео» с 17%.
Результаты голосования на лучшую ливрею Формулы-1 в чемпионате-2019:
1. «Феррари» – 21%;
2-3. «Хаас» – 17%;
2-3. «Альфа Ромео» – 17%;
4. «Мерседес» – 12%;
5. «Макларен» – 11%;
6-8. «Ред Булл» – 6%;
6-8. «Рено» – 6%;
6-8. «Уильямс» – 6%;
9. «Торо Россо» – 3%;
10. «Рейсинг Пойнт» – 2%.
Отметим, что бывший руководитель «Феррари» Лука ди Монтедземоло недоволен раскраской нового болида «Феррари».