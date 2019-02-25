В «Ред Булл» и «Рейсинг Поинт» опубликовали график пилотов на вторые тесты

Пресс-службы «Ред Булл» и «Рейсинг Поинт» представили расписание работы пилотов команды на вторую серию официальных предсезонных тестов Формулы-1.



Завтра, 26 февраля, вторые предсезонные тесты за рулём болида «Ред Булл» откроет Пьер Гасли, 27 февраля его заменит Макс Ферстаппен. 28-го они снова поменяются и работать будет француз. Закроет тесты голландец.

Что касается, «Рейсинг Поинт», то 26 и 28 февраля февраля на трассу выедет канадец Лэнс Стролл, а 27-го февраля и 1 марта испытывать новый болид команды будет мексиканец Серхио Перес.

Напомним, что вторая серия тестов пройдёт с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. Гран-при Австралии пройдёт с 15 по 17 марта.

Ранее аналогичный график представил «Торо Россо».