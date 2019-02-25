Хорнер: если бы был зимний чемпионат, то «Феррари» выигрывала бы его каждый год

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что не стоит считать «Феррари» главным фаворитом предстоящего сезона Формулы-1, опираясь на первые предсезонные тесты.



«Если бы был зимний чемпионат Формулы-1, то „Феррари“ выигрывала бы его каждый год. Но зимой ты не получишь очки. Понятно, что на предсезонные тесты они привезли сильный болид, но условия в Барселоне даже близко не соответствуют тем температурам, при которых мы будем гоняться в сезоне.



В этом году меняются правила, поэтому время команд на зимних тестах не даёт точного представления об их силе и не даёт представления о том, какой будет первая гонка. Хотя я могу ошибаться. Тесты могут быть обманчивы. Что я знаю точно, так это то, что в этом году с мотором „Хонды“ мы сильнее, чем в прошлом. Но мы не знаем, что сделали за зиму „Мерседес“, „Феррари“ и «Рено», — цитирует Хорнера GrandPrix.