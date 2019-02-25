Квят: я нахожусь здесь благодаря «Ред Булл». Что было в прошлом — закрытая глава

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как состоялось его возвращение в Формулу-1. В конце 2017 года россиянина исключили из программы «Ред Булл», однако в сезоне-2019, после года работы гонщиком по развитию «Феррари», Квят снова стал боевым пилотом «Торо Россо».



«В августе доктор Марко позвонил мне и сказал, что хочет встретиться. У меня не было планов на 2019 год, и я был рад получить этот звонок. На том этапе я уже понимал, что ему есть что мне предложить, и так в итоге и оказалось. Мы поговорили, всё было очень просто – и вот я здесь. Что было в прошлом – это закрытая глава. С «Ред Булл» я работаю с 2010 года, и я нахожусь здесь сейчас благодаря ним. Я надеюсь и верю, что отплачу за это», — заявил Квят в интервью российской редакции Motorsport.



Россиянин также рассказал, что смотрел гонки Формулы-1 в сезоне-2018: «Да, большую их часть в Маранелло. Я хотел взглянуть на происходящее со стороны, что-то понять для себя. Я не могу сказать, что мне доставляло это удовольствие, но я не так слаб, чтобы отказываться смотреть гонки. У меня была быстрая карьера, и получить возможность посмотреть со стороны на мир, частью которого я был на протяжении четырёх лет, было полезно. Я понял кое-что для себя, обратил внимание на некоторые вещи, на которых раньше не фокусировался».