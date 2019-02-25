В «Альфа Ромео» удивлены «традиционным» антикрыльям «Ред Булл» и «Мерседеса»

В команде Формулы-1 «Альфа Ромео» признались, что не ожидали некоторых технических решений своих конкурентов по сезону-2019. В то время как в «Альфа Ромео» разработали радикальную версию переднего антикрыла, у которой плоскости крыла сильно опущены и урезаны ближе к торцевым пластинам, «Ред Булл» и «Мерседес» остались верны более традиционному варианту с полноразмерными плоскостями на всём протяжении. В теории вариант «Альфа Ромео» позволяет лучше отводить грязный воздух на внешнюю сторону колёс, однако при этом генерирует меньшую прижимную силу. Схожее, но менее радикальное решение разработала «Феррари».



«Мы с самого начала сконцентрировались на этой концепции. Наши инженеры были удивлены, когда „Мерседес“ и „Ред Булл“ показали традиционные версии антикрыла. Мы даже предполагали, что на презентациях они показали фейковые версии крыльев», — приводит слова тим-менеджера «Альфа Ромео» Беата Цендера Auto Motor und Sport.



«Когда ты в паре вещей оказываешься единственным, то либо ты принял правильное решение, либо полностью ошибался. Но мы уже в первый день тестов увидели, что аэродинамическая труба выдавала верные данные», — добавил глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.