Расселл: нам нужно сотрудничать с Кубицей, мы не должны бороться за 19-е место

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что в сложившейся ситуации ему и его напарнику по команде Роберту Кубице нужно работать сообща, а не бороться друг с другом. Проблемы при разработке болида на сезон-2019 вынудили «Уильямс» пропустить первые два дня предсезонных тестов в Барселоне.



«Мы не можем и не хотим быть соперниками. Мы не должны бороться за 19-е место. Мы хотим помочь «Уильямсу» достичь чего-то большего. Это не получится, если мы будем конкурировать друг с другом. Нам нужно сотрудничать.



Я хорошо чувствовал себя в новом болиде. Он мне кажется сбалансированным. Но мы пока не можем сказать многого, потому что я не изучал пределы машины. Нам всё ещё нужно оптимизировать все области, потому что всё было сделано в последнюю минуту», — цитирует Рассела GrandPrix.