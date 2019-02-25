Хэмилтон: мы с Боттасом должны поработать над ещё одним титулом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от выступлений Валттери Боттаса в предстоящем сезоне Формулы-1.



«Думаю, что в этом году Валттери будет атаковать сильнее и станет более агрессивным. Но он с первого дня в команде демонстрировал невероятную решимость. Я уверен, что Боттас прекрасно понимает, над чем работать. Не знаю, как сильно изменится его подход это мы увидим в предстоящем сезоне. Все напарники уникальны, у каждого свой подход. Но Валттери — самый разносторонний гонщик из тех, с кем мне доводилось работать.



Он важен для нашего успеха, благодаря его работе у нас прекрасная атмосфера в команде. Боттас помог мне при завоевании двух титулов и мы должны поработать над ещё одним», — передаёт слова Льюиса Хэмилтона Crash.