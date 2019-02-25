Маркелов представил дизайн нового шлема

Российский гонщик Артём Маркелов представил дизайн своего нового шлема, с которым он будет выступать в сезоне-2019. Фотографии шлема были опубликованы в «инстаграме» российского гонщика.

Шлем выполнен в цветах российского флага с надписями на японском языке — предстоящий сезон Маркелов проведёт в японской гоночной серии «Супер Формула». Он подписал контракт с одной из команд «Тойоты» под названием Le Mans.



Первый этап сезона-2019 Супер Формулы пройдёт на «Сузуке» 20-21 апреля. Предсезонные тесты на «Сузуке» запланированы на 4 и 5 марта. Маркелов мог опробовать болид Супер Формулы ещё в декабре 2018 года, однако тогда его участие в тестах сорвалось.

Маркелов станет первым россиянином в истории Супер Формулы. Ранее Артём выступал в Формуле-2, где провёл пять чемпионатов в составе команды Russian Time, которая прекратила существование после минувшего года. В сезоне-2017 Маркелов стал вице-чемпионом Формулы-2.