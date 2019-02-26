Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1

Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1
Авто / Формула-1

26 февраля в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует вторая сессия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне

Состав участников первого дня тестов:
Льюис Хэмилтон (Mercedes) — до обеда
Валттери Боттас (Mercedes) — после обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Себастьян Феттель (Ferrari) — после обеда
Пьер Гасли (Red Bull)
Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Кевин Магнуссен (Haas)
Ландо Норрис (McLaren)
Лэнс Стролл (Racing Point)
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Александер Албон (Scuderia Toro Rosso)
Джордж Расселл (Williams).

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент