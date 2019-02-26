Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1

26 февраля в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует вторая сессия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников первого дня тестов:

Льюис Хэмилтон (Mercedes) — до обеда

Валттери Боттас (Mercedes) — после обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Себастьян Феттель (Ferrari) — после обеда

Пьер Гасли (Red Bull)

Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — до обеда

Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда

Кевин Магнуссен (Haas)

Ландо Норрис (McLaren)

Лэнс Стролл (Racing Point)

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

Александер Албон (Scuderia Toro Rosso)

Джордж Расселл (Williams).