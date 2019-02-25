Шумахер может принять участие в тестах после этапа в Испании в составе «Феррари»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер может принять участие в тестах новичков после Гран-при Бахрейна в составе команды Формулы-1 «Альфа Ромео» за рулём нового болида С38, сообщает SoyMotor.



Тесты пройдут в начале апреля. Это первый случай, когда Мик будет пилотировать современный болид Формулы-1. Кроме того, в случае успеха на этих тестах Мик Шумахер получит возможность участвовать в тестах после Гран-при Испании, уже в составе «Феррари».



Стоит отметить, что, по правилам ФИА, в тестах после Гран-при Бахрейна не могут принимать участие пилоты, проведшие больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота, так что участие в тестах принимают тест-пилоты и третьи пилоты команд. Примечательно, что «Альфа Ромео» до сих пор не объявила имя третьего пилота.