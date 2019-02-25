С сезона-2021 команды могут перейти на использование стандартных коробок передач

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что с сезона 2021 года команды могут перейти на использование стандартных коробок передач.



«Предложение на стандартную коробку передач внесено, но пока никаких решений не принято. Нужно проверить, будет ли стоить стандартная деталь намного дешевле. Идея состоит в том, чтобы проверить её стоимость и сравнить с тем, сколько мы тратим в данный момент. Но пока в регламенте ничего не прописано», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPrix.



Напомним, с сезона 2021 года будет действовать новый технический регламент, направленный на повышение зрелищности и непредсказуемости гонок. По плану руководства Формулы-1, новый регламент должен позволить командам-середнякам бороться за подиумы и победы.